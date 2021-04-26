يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة السد وفولاذ خوزستان في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

يصطدم فريق السد القطري مع فولاذ خوزستان الإيراني في مباراة حاسمة، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021، والتي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وعاد السد من بعيد لينافس على التأهل إلى دور الـ16، بفضل فوزه في مباراتين متتاليتين على الوحدات الأردني، بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام فولاذ، وخسر في الثانية أمام النصر.

ويتطلع نادي السد إلى تحقيق الانتصار على فولاذ خوزستان اليوم، من أجل تأكيد حجزه لإحدى بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية، قبل خوض مباراة قمة المجموعة أمام النصر في الجولة السادسة الأخيرة.

في المقابل، تلقى فريق فولاذ خوزستان الخسارة الأولى في الجولة الماضية على يد النصر، وسيسعى اليوم إلى خطف الثلاث نقاط من أجل تتويج اداءه الجيد حتى الآن، بالصعود إلى دور الـ16.

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل السد القطري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي فولاد في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل الوحدات الأردني الترتيب بنقطة واحدة في رصيده.

بث مباشر السد وفولاذ

وتذاع مباراة السد وفولاذ خوزستان على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “خالد اليوسف”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السد وفولاذ خوزستان في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.