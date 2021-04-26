بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي فى الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة 17 من المسابقة.

ويستضيف البنك الاهلي المتصدر الزمالك على ستاد القاهرة الدولي فى لقاء يُعد الأول بينهما على المستوى الرسمي، حيث لم يتقابلا من قبل.

يدخل الزمالك اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وتعرض النادي للملكي للهزيمة فى مبارتين أمام غزل المحلة والأهلي.

في المقابل يحتل البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز المركز السادس عشر بجدول الدوري المصري برصيد 14 نقطة، جمعهم من 17 مباراة، جقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 8 مباريات وتعرض لسبع هزائم.

كان الزمالك قد حقق فوزاً سهلاً فى الجولة الماضية أمام الانتاج الحربي بنتيجة 2-صفر موسعاً الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الاهلي الى 6 نقاط، بينما خسر البنك الاهلي بالجولة الماضية أمام وادي دجلة بنتيجة 4-2.

بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والبنك الاهلي فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي بإدارة من الحكم “أحمد العدوي”.

وتُنقل مباراة الزمالك والبنك الاهلي فى الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي “مؤمن حسن”.

البنك الاهلي ( – ) الزمالك

الدوري المصري (الجولة 17)

ستاد القاهرة الدولي