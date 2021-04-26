شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات حادة لرونالدو وصحيفة تصفه بـ«شبح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه جماهير وعشاق يوفنتوس انتقادات حادة لنجم وهداف الفريق، كريستيانو رونالدو، عقب تعادل فريقه أمام فيورنتينا، بنتيجة 1-1، أمس الأحد، في منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، "هذه الفترة صعبة على رونالدو، في ظل غيابه عن التهديف وعدم قدرته على مساعدة الفريق في مثل هذه الأوقات".

وأضافت، أن الذى يتواجد فى يوفنتوس الأن هو "شبح" رونالدو، لا يوجد له أثر أو تأثير، خاصة أنه فشل في زيارة الشباك في آخر 3 مباريات له على التوالي مع اليوفي، حيث انه يتجول فقط على أرض الملعب ولا يهتم بما يحدث في المباراة.

وتراجع ترتيب السيدة العجوز إلى المركز الرابع، وأصبح مهدد بالخروج من المربع الذهبي، حال فوز نابولي على تورينو في مباراة الليلة.