15 موظفاً من بي دبليو سي يطوفون الإمارات السبع بدراجاتهم

احتفاءً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، أنهى فريق بي دبليو سي الشرق الأوسط المكون من 15 فرداً من راكبي الدراجات الأسبوع الماضي تحدياً أطلقوا عليه اسم «مشروع الممكن 7/7/7».

واجتاز الفريق الذي يضم أفراداً من مختلف قطاعات الأعمال في بي دبليو سي الشرق الأوسط خط النهاية في منطقة القدرة في تمام الساعة 10:52 صباحاً من يوم السبت بعد جولة استمرت على مدار 7 أيام، طاف خلالها الفريق الإمارات السبع قاطعاً مسافة وصلت إلى 700 كيلو متر، ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة تدريب استمرت على مدار ثمانية أسابيع قطع فيها الفريق مسافة 26000 كيلومتر أفقياً من بينها 87000 متر من المرتفعات.

وقالت منى أبو هنا، رئيسة شؤون الموظفين في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «نحن فخورون جداً بفريق الشركة الذي أخذ على عاتقه مسؤولية المساهمة في المجتمع انطلاقاً من حرص الشركة على رد الجميل للمجتمعات التي تعمل بها، فنحن في بي دبليو سي الشرق الأوسط تدفعنا القيم، وتقودنا الغايات النبيلة، ورغم أن قطع مسافة 700 كيلو متر ليس بالأمر الهين، فقد استطاع الفريق الحفاظ على صموده طوال الرحلة وإحداث فارق في حياة الأسر المتعففة في جميع أنحاء الإمارات».

كشف أحدث استطلاع أجرته بي دبليو سي حول آراء الموظفين وآمالهم ومخاوفهم في جميع أنحاء المنطقة عن وجود جيل حريص على المساعدة في بناء مستقبل أفضل في فترة ما بعد الجائحة، وهو أمر ينعكس على أنشطة المنظمات والأشخاص الذين يشاركون ويسهمون في تحسين المجتمع أو حتى تكريس جهودهم لقضية أكبر.

أبرمت بي دبليو سي الشرق الأوسط وفي إطار هذه المبادرة شراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل توزيع 3000 هدية عيد على الأطفال المحرومين في الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، حيث نتج عن جهود جمع التبرعات داخل بي دبليو سي تجهيز أكثر من 2000 علبة هدايا، كما ساهمت أيضاً شركة نستلة بتجهيز أكثر من 26000 قطعة من الشوكولاتة والبسكويت ومنتجات الوجبات الخفيفة الصحية التي تحمل العلامات التجارية الرائدة، كيت كات ونستلة فيتنس، ليتم توزيعها على 1000 أسرة متعففة في الإمارات.

وضم الفريق الذي شارك في التحدي: دومينيك هولت، شريك في قطاع الصفقات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وأوليفر سايكس، شريك في قطاع الثقة الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وسارة بتلر، مدير أول العطاءات الاستشارية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وأولجا زولوتوفا، مدير فريق خدمة العملاء والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وإليزابيث هاركنيس، مدير أول في قطاع خدمات الضرائب في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وجو عقيقي، مستشار أول في خدمات التدقيق، وكيري لانكستر، مشارك أول في قطاع خدمات الصحة الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وريشا جوشي، مدير في قطاع الصفقات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وفهيم مفتي، مشارك أول في أكاديمية بي دبليو سي، ورضا برادة، مستشار أول في بي دبليو سي الشرق الأوسط، ومحمد فتح الله، مشارك أول في قطاع الصفقات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، ولينا فهمي، مستشار أول لتجارب العملاء في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وباتريك تشيبلي، مدير في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وسيريل ريجلوس، مشارك أول في قطاع خدمات الضرائب في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وطلال مقدم، مشارك أول في قطاع الصفقات في بي دبليو سي الشرق الأوسط.

