شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج ينفصل عن مديره الرياضي ماركوس كروشه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لايبزيج - رويترز

قال نادي رازن بال شبورت لايبزيج المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الاثنين، إنه اتفق مع مديره الرياضي ماركوس كروشه على إنهاء التعاقد بين الطرفين في نهاية الموسم الحالي.

وكان كروشه انضم إلى لايبزيج في يوليو/تموز 2019، وارتبط معه بعقد حتى 2022.

وقالت مجلة كيكر الألمانية إن نادي إينتراخت فرانكفورت المنافس يسعى للتعاقد مع كروشه (40 عاماً).

وأكد أوليفر مينتسلاف الرئيس التنفيذي للايبزيج، أن "المحادثات مع ماركوس كروشه كانت دوماً جيدة وصريحة للغاية".

وأضاف مسؤول النادي: "بعد عمل جماعي استمر طوال عامين، توصلنا وبصورة مشتركة الآن لاتفاق على أن إنهاء العقد هو الحل المناسب للطرفين".

ويحتل لايبزيج المركز الثاني بين فرق الدوري الألماني متخلفاً بفارق سبع نقاط عن فريق الصدارة بايرن ميونيخ حامل اللقب قبل آخر ثلاث جولات من الموسم.