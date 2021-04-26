شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: كهربا فاضله "غلطة" ويطلع بره.. وعاشور عايز طبيب نفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وليد صلاح الدين، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأحمر من تكرار أخطائه داخل قلعة الجزيرة قائلا، "كهربا لاعب كبير لكن غلطاته كثيرة، وفاضله واحدة كبيرة ويطلع بره، أعتقد أن خطأ واحد قادم سيطرد كهربا من جنة الأهلى نهائياً، يستطيع بعدها البحث عن محطة أرى لأنه لاعب صغير وموهوب".

وأضاف وليد صلاح الدين، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج قصة ولعبة مع سيف زاهر، عبر فضائية أون تايم سبورتس، "كهربا لم يحصل على إذن قبل تصوير إحدى حلقات برنامج المقالب الذى أذيع أول رمضان، وكان لازم يحصل على موافقة من إدارة الأهلي، وده أغضب مسئولى النادى الأحمر، ولازم ياخد باله لأن رصيده أوشك على النفاد".

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أن إمام عاشور لاعب مميز للغاية لكنه ذاهب لسكة مختلفة قد تبعده عن تركيزه وعن التألق فى الكورة قائلا، "إمام لاعب كويس لكن محتاج طبيب نفسي، لازم الزمالك يتعامل معه بشكل نفسى كويس، أنت لاعب لسه صغير لما تتوقف مرة 8 مباريات ومرة 12 مباراة يبقى هتلعب أمتى هو الموسم فيه كام 20 مباراة عشان تتوقفهم؟!".

وأوضح وليد صلاح أنه نصح الأهلى بالتعاقد مع محمد مجدى قفشة بعد المستويات الكبيرة التى قدمها مع بيراميدز، ورأيت أن قفشة أفضل تعويض لرحيل عبد السعيد عن مركز صناعة اللعب فى الأهلى قائلا، "لم أندم حينما قلت إن السعيد مالوش بديل، لأنه كان ترس مهم فى تنظيم وصناعة اللعب فى الأهلي، البعض غضب منى لكنى لا أهتم سوى بالرأى الموضوعى بعيدا عن حسابات الأندية".

واختتم نجم الأهلى السابق قائلا، "إبراهيم سعيد كان واحد من اتنين لاعيبة تسببوا فى رحيلى عن الأهلي، كان لاعب موهوب لدرجة كبيرة لا يمكن تعويضه، لكنه كان لاعبا مجنونا، كنت كابتن الفريق وده أكتر لاعب كان بيعذبني".