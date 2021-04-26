شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل جدول الدورى كاملا للجهات الأمنية وينتهى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة جدول مسابقة الدوري الممتاز كاملا حتى الأسبوع الـ34 إلى الجهات الأمنية، والذى أعدته إدارة المسابقات ويتضمن الانتهاء من المسابقات المحلية 30 سبتمبر المقبل، على أن يتم إعلان الجدول فور ورود الموافقات الأمنية.

وأعلن اتحاد الكرة، فى وقت سابق، جدول مباريات الدورى العام حتى الأسبوع الـ21 من عمر المسابقة، قبل أن يرسل للأمن باقى الجدول حتى الأسبوع الـ34 وسيرسل اتحاد الكرة الجدول للأندية بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

وأصدر اتحاد الكرة اليوم بيانا رسميا أعلن فيه رفض تأجيل أى مباراة بالدورى هذا الموسم ، وعلى رأسها مباراة الأهلى والزمالك يوم 10 مايو المقبل، وجاء نص البيان كالتالى : " يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا نية مطلقا لديه لتأجيل أي مباراة في مسابقة الدوري العام، وفق ما هو معلن من مواعيد المسابقة، كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجرد التفكير في تأجيل أي مباراة رفاهية لا يملكها وسط الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المسابقة، وهي الظروف التي أرغمت الموسم الحالي على الانطلاق متأخرا في ديسمبر 2020.

وتابع الجميع سبب انطلاق الموسم الحالي في هذا التوقيت، نظرا لانتهاء الموسم الماضي متأخرًا، لاستكماله بعد توقف اقترب من الشهور الخمسة.

كما يشير الاتحاد المصري لكرة القدم إلى دعوته أندية القسم الأول للاجتماع بالمسئولين عنها في أكثر من اجتماع كان آخرها في 18 مارس الماضي لدى استشعار الاتحاد بالصعوبات التي تتنظر الأندية المشاركة في بطولات خارجية، وعرض الاتحاد على الأندية خلال هذا الاجتماع مخاوفه من مشاكل جراء ضغط المباريات وأثر ذلك على الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية.

كما يذكر الاتحاد أنه كان منفتحًا خلال الاجتماعات المشار إليها أمام أي آراء واقتراحات في هذا الشأن مع الحفاظ على اقامة المسابقة والانتهاء منها بصورة طبيعية.

ويؤكد الاتحاد المصري أنه لايزال منفتحًا على أية مقترحات تعفي الأندية المشاركة افريقياً من أي اجهاد محتمل، شرط ألا يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص ومواعيد انتهاء المسابقة، وفي مقدمة هذه المقترحات أن توافق الأندية المشار إليها على آداء مبارياتها المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأولمبي لدى مشاركته في نهائيات دورة طوكيو الأولمبية وما يسبقها من إعداد لها، وذلك حتى يتسنى للاتحاد النظر في مثل هذه الاقتراحات ودراستها.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مواقفه في هذا الشأن تنبع من حرصه على مصالح الأندية كافة، خاصةً التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الأفريقية، ومصلحة المنتخبات الوطنية، كما يمتد حرصه على مسابقة الدوري العام وما لها من أبعاد فنية تجعل التفكير في مد الموسم الحالي أمر غير متاح نظرا للارتباطات الدولية التي تنتظر المنتخب الوطني فيما تبقى من تصفيات كأس العالم ثم المشاركة في بطولتي كأس العرب والأمم الأفريقية.