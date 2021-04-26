شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. فيفا يوقع غرامة مالية على الكاميرون بسبب قمصان السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب الكاميرونى بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 2002 بالفوز على السنغال، ليحصد الكأس الأفريقية للمرة الرابعة فى تاريخه، ومن المواقف الغريبة فى البطولة أن المنتخب الكاميرونى خلال خوض البطولة كان يرتدى تى شيرتات كرة السلة، أى بدون أكمام، ويرجع سبب ذلك لأن الشركة التى صممت الزى الخاص بهم حاولت أن تبتكر شيئا غريبا عن منافسيها، وهو ما وضع المنتخب فى أزمة، لكنها مرت على خير.

وفى كأس العالم حاول اللاعبون المشاركة فى البطولة بنفس الزى، لكن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا" رفض، فقررت الشركة تصميم أكمام يتم ارتداؤها تحت التى شيرتات، وقرر الاتحاد الدولى وقتها خصم 3 نقاط من منتخب الكاميرون وتوقيع غرامة مالية، لكن تم تقدم احتجاج على القرار، ليتم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط.

وفاز الكاميرون ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مالى، بعد التغلب على السنغال بركلات الترجيح 3\2، والتى تم اللجوء إليها بعد التعادل السلبى بين المنتخبين.