شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. عبد الله عبد السلام: "أرز بالمكسرات ولحمة باردة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "أرز بالمكسرات ولحمة باردة".

وقال عبد السلام، إنه يحرص دائما على طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم، كما يحرص عبد السلام فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا، ويفضل دائما عبد السلام تناول الإفطار فى منزله بصحبة زوجته وأبنائه.