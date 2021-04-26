شكرا لقرائتكم خبر عن روما يتوصل لإتفاق مع سارى لتوفى تدريب الفريق عقب رحيل فونسيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي روما الإيطالى، لإتفاق مع ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لنابولي ويوفنتوس، على تولي المهمة الفنية للذئاب خلفا لباولو فونسيكا، القريب من الرحيل.



ويفكر روما في إقالة فونسيكا، في ظل سوء النتائج التي يعاني منها الفريق تحت قيادته، خاصة وأن كتيبة الذئاب اقتربت من فقدان فرصة التأهل لدوري الأبطال بالموسم المقبل، في ظل ابتعاد روما عن المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

وذكرت صحيفة« كوريري ديللو سبورت»، أن روما تمكن من إقناع ساري بتولي المهمة الفني للفريق، لكن هناك أزمة تعاقدية يجب على المدرب حلها، وهي أن ساري يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022.

وأضافت أن النادي اختار ساري، وكذلك المدرب اختار الانضمام لروما، حيث إن الطرفين لديهما نية مشتركة لبدء رحلة رائعة معا، وسيلتقي ساري أحد مسؤولي النادي قريبا لمناقشة الخطط المستقبلية.

وتابعت أن ساري مقتنع بأن الفريق قادر على المنافسة ويحتاج فقط إلى إجراء بعض التعديلات، وهو لأمر سيبدأ المدير الرياضي بالنادي العمل عليه على الفور، حيث تزعم الصحيفة أن ساري يريد تعزيز الفريق بأربعة لاعبين بدءًا من مركز حراسة المرمى.وختمت بأن ماوريسيو يرى أن الفريق بحاجة إلى مدافع جديد ولاعب خط وسط مثل جورجينيو، بالإضافة إلى مهاجم هداف.