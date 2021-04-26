شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الإيطالى يهدد أندية دورى السوبر بالإستبعاد من البطولات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاتحاد الإيطالي تحذيرا شديد اللهجة لأندية إنتر ميلان، وميلان، ويوفنتوس، التي شاركت في تأسيس بطولة السوبر لييج، إلى جانب 6 أندية من إنجلترا، و3 من إسبانيا، قبل أن تنسحب بعد ضغط شديد عليهم؛ تسبب في فشل البطولة بعد ذلك.

وقال جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن الأندية التي تشارك في بطولات خارج إشراف الاتحادين الأوروبي "اليويفا" والدولي "الفيفا"، لن يسمح لها بالمشاركة في البطولات الوطنية للعبة، وأكد جابرييل جرافينا، أن هذه القاعدة ستكون سارية اعتبارا من نهاية يونيو المقبل.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الإيطالي للعبة الشعبية هذه التصريحات قائلا إن الأندية التي تنضم لبطولات خارج مظلة الاتحادات الرسمية، مثل دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من الإعلان عنه، لن يسمح لها بالمنافسة في البطولات المحلية في إيطاليا.