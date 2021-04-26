شكرا لقرائتكم خبر عن هنرى وشيرر ينضمان لقاعة مشاهير البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، دخول الثنائي آلان شيرر أسطورة نيوكاسل، وتييري هنري نجم آرسنال السابق، لقاعة مشاهير البريميرليج.



وقررت رابطة الدوري، افتتاح قاعة مشاهير البريميرليج، والتي تحتفي بمهارة ومواهب اللاعبين الذين برزوا في المسابقة منذ إنشائها في 1992.



وكان من المقرر افتتاح قاعة المشاهير، خلال العام الماضي، قبل تأجيل الأمر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.



وكشفت الرابطة، أن اعتزال اللاعب قبل أغسطس 2020، من شروط دخول قاعة مشاهير البريميرليج.

وشيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفا، أحرزها على مدار 14 موسما في البطولة مع نيوكاسل وبلاكبيرن روفرز.

وهو أيضا اللاعب الوحيد الذي أحرز 100 هدف في جميع المنافسات مع ناديين مختلفين.

وقال شيرر في بيان "بالنظر لمشاركة عدد من اللاعبين الرائعين في الدوري الممتاز، فإنه يشرفني كثيرا الانضمام لقاعة المشاهير".

وتابع "دائما كنت أريد أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، كنت أحلم بالفوز بالألقاب والتهديف في ملعب سانت جيمس، وارتداء القميص رقم 9. استمتعت بكل لحظة خلال مسيرتي".

وهنري لاعب منتخب فرنسا السابق، هو الهداف التاريخي لآرسنال برصيد 175 هدفا، أحرزها في 258 مباراة في الدوري الممتاز.

وقال هنري عن المناسبة "الانضمام في البداية مع آلان شيرر لقاعة مشاهير الدوري الممتاز، أمر في غاية الخصوصية".