شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشيلسي: أزمة دورى السوبر الأوروبي تحل فى المكاتب وليس فى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد توماس توخيل، مدرب تشيلسي أنه يثق في الحكام، وفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وقال توخيل، عندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء الدور الذي قد يلعبه الحكام في نصف نهائي دوري الأبطال؛ بسبب كل ما نتج عن «السوبرليج»: «أثق بنسبة 100% بالحكام وفي اليويفا، سيختارون الأفضل لهذه اللقاءات، وسيحاول الحكام تقديم أفضل أداء ممكن، لا أستطيع تخيل أي شيء من ذلك القبيل».



وحول إقصاء محتمل لكل من تشيلسي، ومدريد، ومانشستر سيتي من المنافسة لمشاركتهم في «السوبرليج»، كان توخيل واضحا "استحققنا أن نكون في هذه الجولة، تماما مثل ريال مدريد، حتى لو كانت هناك سياسة، أو تأثيرات أو أي شيء آخر، إذا كانت هناك مشكلات في المكاتب، أو في السياسات، فيجب حلها هناك، وليس في الملعب، علينا أن نكون أفضل تشيلسي ممكن.

كما تحدث توخيل عن مشاركة البلجيكي، إيدين هازارد، الذي سيواجه فريقه السابق مرة أخرى منذ مغادرته قبل أكثر من عام «هازارد لاعب من الطراز العالمي، لقد كان لاعبا رئيسيا هنا في هذا الفريق في هذا الدوري، أكن له الكثير من الاحترام».

ويستضيف ريال مدريد، تشيلسي مساء الثلاثاء ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.