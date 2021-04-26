شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الحكام يخشون الزمالك أكثر من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن علاقته مع إدارة الأهلي والزمالك، على أفضل مستوى، خلال السنوات الماضية.

وقال عامر في تصريحات إذاعية: «قدمنا مباراة قوية أمام الأهلي من خلال الهجمات المرتدة، وكان لنا ركلة جزاء في اللقاء بعد تدخل قوي من أليو ديانج، أرى أن الحكام يخشون الزمالك أكثر من الأهلي، وذلك ليس له علاقة بعدد حصول كل فريق على لقب الدوري، وربما يعود ذلك إلى قوة إعلام الأبيض مؤخرًا رغم شعبية الأهلي الكبيرة».

وتابع: «مصطفى فتحي ليس من الزمالك، حيث كاد أن يتسبب الزمالك في القضاء على اللاعب، لكن سموحة أنقذه وساهم في عودته لمنتخب مصر، مصطفى رفض عروضا مالية أكبر من أجل الانتقال لسموحة، على الناحية الأخرى، تراجع أحمد ياسر ريان عن فكرة الانتقال لسموحة في اللحظات الأخيرة، بعد وصول مبلغ مالي أكبر له من صفوف سيراميكا».

وواصل: «كان الأفضل للزمالك، شراء حسام حسن بدلا من التعاقد مع سيف الجزيري ومروان حمدي، حسام حسن مطلوب في بيراميدز والأهلي، كما تلقيت عرضا من الدوري السعودي بقيمة 4 ملايين دولار لضمه، وهناك أيضا عرض من الدوري الإماراتي بنفس المبلغ».