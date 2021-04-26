شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع اتحاد جدة يغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى موسم مدافع اتحاد جدة زياد الصحفي، حيث يخضع لعملية جراحية، تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وكان زياد قد غاب عن مباراتي فريقه الأخيرتين بالدوري، الأولى أمام الهلال بالجولة الـ25 بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، والثانية أمام الباطن في الجولة الـ26 بسبب رؤية فنية.

وغاب الصحفي فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، قبل العودة والاعتماد عليه أساسيا إلى جوار أحمد حجازي في قلب دفاع الفريق الاتحادي.

ويحتل اتحاد جدة، حاليا المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر والشباب صاحب المركز الثاني.