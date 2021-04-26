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زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسى في دوري أبطال أوروبا

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ، مساء غد الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهدت قائمة الميرينجي غياب 4 لاعبين، وهم: فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فيدي فالفيردي، لوكاس فاسكيز، بينما عاد توني كروس للقائمة.

وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميجيل.
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.
الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.
وكان الريال قد أطاح بليفربول من ربع النهائي، بينما تجاوز تشيلسي عقبة بورتو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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