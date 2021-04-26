شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات تاريخية غير مسبوقة.. لماذا ناجلسمان هو الهدف الأول لبايرن ميونخ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن بايرن ميونخ قد حسم مسألة مدربه القادم بعد تصريح مدربه الحالي، هانز فليك، بأنه يريد انهاء عقده بنهاية هذا الموسم.

حيث كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني، أبلغ إدارة ناديه، برغبته في إنهاء تعاقده نهاية الموسم الجاري.

ولا يعتبر الأمر محسومًا لأن بايرن ميونخ مطالب بإقناع إدارة آر بي لايبزيج بالتخلي عن المدرب ب مقابل مادي معقول للطرفين، حيث أفادت التقارير بأن لايبزيج لن يتنازل عن خدمات مدربه الحالي بأقل من 25 مليون يورو للسماح له بالرحيل، وهو المدرب الذي لديه عقد يمتد حتى صيف 2023.

ويعد ناجلسمان (33 عامًا) من أشهر المدربين الألمان الصاعدين، فتولى مسؤولية تدريب فريق هوفنهايم في عام 2015 وهو بعمر الـ28، وقادهم في أول موسم كامل له معهم لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب البوندزليجا ولعب تصفيات دوري أبطال أوروبا، في إنجاز تاريخي غير مسبوق للفريق.



وانضم ناجلسمان في صيف 2019 لقيادة آر بي لايبزج، ونجح في قيادتهم في أول موسم له مع الفريق إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا مطيحًا بأسماء مثل توتنهام وأتلتيكو مدريد، ليحقق انجاز تاريخي غير مسبوق مع الفريق.



ويعتبر لايبزج هذا الموسم هو أقرب منافس لبايرن ميونخ على الدوري، مع تواجده في المركز الثاني برصيد 64 نقطة وبفارق 7 نقاط عن العملاق البافاري المتصدر للترتيب قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وتتميز فرق ناجلسمان بالنزعة الهجومية من خلال طريقة لعب جذابة جعلته واحدًا من أشهر المدربين في عالم كرة القدم حاليًا على الرغم من سنه الصغير.

وكان ناجلسمان هو الهدف الأول لإدارة نادي توتنهام الإنجليزي عندما قررت الإطاحة بالمدرب جوزيه مورينيو خلال الشهر الحالي، لكن يبدو أن المدرب الألماني قد اتخذ قراره بالانضمام لبايرن ميونخ.