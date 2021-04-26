الاتحاد الألماني: لن ندفع رسوم فسخ عقد فليك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

أوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) أنه لن يدفع رسوم فسخ عقد هاينز فليك ليصبح مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني.



وقال نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينر كوخ: "لن يدفع الاتحاد الألماني أي رسوم انتقالات ولأنه من الصعب القيام بذلك بصفته منظمة غير ربحية. الاتحاد الألماني لكرة القدم لا يملك مبلغًا غير محدود من المال. لن نقتحم العقود الحالية. لم نقم بذلك من قبل، على بايرن ميونخ ترتيب الأمر بنفسه".

وأضاف كوخ عن عملية اختيار مدرب ألمانيا القادم: "نحتاج إلى بطولة أوروبية ناجحة للعودة إلى المسار الصحيح. المدرب الوطني الجيد يجب أن يكون على اطلاع جيد ومقبول من قبل الاتحاد".