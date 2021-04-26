مدافع الانتر السابق يشيد بـ كونتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

اشاد بيير ​بيرغومي​ مدافع إنتر ميلانو الإيطالي السابق، بمدرب النيراتزوري الحالي انطونيو ​كونتي​ وبالعمل المميز الذي قام به حتى الان.



وقاد ماتيو دارميان فريقه الانتر لتحقيق فوز مهم على هيلاس فيرونا، ليقترب الانتر اكثر فأكثر من التتويج بلقب الكالتشيو.

وقال بيرغومي لشبكة ’’سكاي سبورت إيطاليا’’:" لقد بث كونتي الروح ب 360 درجة وهو يحقق أقصى استفادة من جميع اللاعبين".

واضاف:" كونتي عانى من الصعود والهبوط، دعونا لا ننسى أن الإنتر كافح في أوقات معينة لكنهم تمكنوا من عبور الأزمات".

وتابع:" الجميع يقدم اقصى ما لديه في المباريات، وهذا يؤكد على عمل كونتي مع المجموعة".

ويتصدر الإنتر ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن أتالانتا الوصيف وذلك قبل رحلة الروسونيري إلى لاتسيو.