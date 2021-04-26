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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روديغر: آمل أن يلعب هازارد ضدنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021
أعرب اللاعب أنتونيو روديغر عن أمله في أن يكون نجم ريال مدريد إيدين هازارد لائقًا للعب ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.
وقال روديغر: "كانت لدي علاقة جيدة معه هنا في تشيلسي. آمل أن أتمكن من اللعب بصدق. إذا كنت تريد الفوز، فعليك أن تلعب ضد الأفضل وهازارد هو أحد الأفضل. بالنسبة لي أحد أفضل اللاعبين في العالم".
يُذكر أن موسم هازارد 2020-2021 تعطل بشكل كبير بسبب الإصابات، حيث غاب البلجيكي عن 31 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن.