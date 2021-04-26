روديغر: آمل أن يلعب هازارد ضدنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

أعرب اللاعب أنتونيو ​روديغر​ عن أمله في أن يكون نجم ​ريال مدريد​ إيدين ​هازارد​ لائقًا للعب ضد ​تشيلسي​ في دوري أبطال أوروبا.



وقال روديغر: "كانت لدي علاقة جيدة معه هنا في تشيلسي. آمل أن أتمكن من اللعب بصدق. إذا كنت تريد الفوز، فعليك أن تلعب ضد الأفضل وهازارد هو أحد الأفضل. بالنسبة لي أحد أفضل اللاعبين في العالم".

يُذكر أن موسم هازارد 2020-2021 تعطل بشكل كبير بسبب الإصابات، حيث غاب البلجيكي عن 31 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن.