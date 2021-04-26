اخبار الرياضه

روديغر: آمل أن يلعب هازارد ضدنا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روديغر: آمل أن يلعب هازارد ضدنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

أعرب اللاعب أنتونيو ​روديغر​ عن أمله في أن يكون نجم ​​ إيدين ​هازارد​ لائقًا للعب ضد ​​ في .

وقال روديغر: "كانت لدي علاقة جيدة معه هنا في تشيلسي. آمل أن أتمكن من اللعب بصدق. إذا كنت تريد الفوز، فعليك أن تلعب ضد الأفضل وهازارد هو أحد الأفضل. بالنسبة لي أحد أفضل اللاعبين في العالم".

يُذكر أن موسم هازارد 2020-2021 تعطل بشكل كبير بسبب الإصابات، حيث غاب البلجيكي عن 31 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا