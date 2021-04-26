كوريري ديلو سبورت تقسو على رونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

مرة أخرى تعرض النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ لانتقادات واسعة بعد تعثّر يوفنتوس امام ​فيورنتينا​ بالتعادل 1-1 في الجولة الـ33 من الدوري الايطالي.



ووصفت صحيفة كوريري ديلو هذه الفترة بالنسبة لرونالدو بالمظلمة والصعبة، مشيرة إلى أن يوفنتوس يمتلك نسخة "شبح" رونالدو، لوا يوجد أثر أو تأثير له.

ولم يستطع رونالدو تسجيل أي هدف في آخر ثلاث مباريات، ناهيك عن أن يوفنتوس تبدّدت آماله بتحقيق لقب السكوديتو للمرة العاشرة على التوالي.

وواصلت الصحيفة قسوتها على الدون، قائلة أنه يتجول فقط على أرض الملعب ولا يهتم بما يحدث في المباراة.