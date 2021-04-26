بالوغون يجدد عقده مع نادي ارسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

أعلن نادي ​أرسنال​ أن فولارين ​بالوغون​ قد وقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي.



كان من المقرر أن ينتهي عقد المهاجم الحالي هذا الصيف، لكن مدرب أرسنال مايكل أرتيتا والمدير التقني إيدو أقنعا اللاعب بأن مستقبله سيبقى في استاد الإمارات.

يتمتع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بسجل مثير للإعجاب مع فريق أرسنال تحت 23 عامًا هذا الموسم، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع تمريرات حاسمة في 16 مباراة.

ظهر بالوغون أيضًا مع الفريق الأول هذا الموسم، حيث سجل هدفين في ست مباريات مع الفريق، وكان كلا الهدفين في الدوري الأوروبي.