اتلتيك بلباو يكشف عن التشخيص النهائي لاصابة كابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

أعلن نادي أتلتيك بلباو الاسباني عن التشخيص النهائي لاصابة اندير كابا نجم الفريق، والتي تعرض لها في مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.



وشهدت مباراة بلباو أمام أتلتيكو خروج كابا بعد تدخل على ساقه، وتبين التعرض لكدمة في الركبة ليغادر المباراة التي فاز بها فريقه 2-1 ضمن الجولة 32 من الليغا.

واعلن النادي الباسكي عبر موقعه الرسمي عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها كابا، والتي أظهرت معاناته من تمزق جزئي من الدرجة الثانية للرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.

وأوضح النادي في بيانه أن كابا سيخضع للمزيد من الفحوصات مع أطباء على مستوى أعلى من أجل تحديد وسائل العلاج الأنسب للاعب.