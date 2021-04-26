اضافة قوية لـ تشيلسي قبل لقاء ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

خاض فريق ​تشيلسي​ اليوم تدريباً في مدينته الرياضية وذلك قبل السفر الى العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا.



وقاد توماس ​توخيل​، المران الأخير قبل اللقاء المرتقب بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء ماتيو كوفاسيتش، حيث يعاني اللاعب الكرواتي من مشكلة عضلية.

وتمكن توخيل من استعادة خدمات كل من تياغو سيلفا الذي لعب أمام وست هام، وتامي أبراهام وذلك بعد غيابه لاكثر من شهرين بسبب الاصابة.

وكان تشيلسي قد تأهل الى الدور نصف النهائي بعد فوزه على بورتو في ربع نهائي البطولة.