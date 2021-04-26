تهديدات بالقتل لـ بيرلو ونجله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

تلقى نيكولو نجل أندريا ​بيرلو​ مدرب فريق يوفنتوس ​تهديدات بالقتل​، وذلك بسبب النتاج السلبية التي يقدمها الفريق تحت قيادة والده منذ بداية الموسم.



وكشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن نيكولو نجل بيرلو نشر رسالة عبر حسابه على "إنستغرام"، أرسلها له مجهول وتضمنت عبارة: "يجب أن تموت مع والدك".

واستنكر نجل مدرب السيدة العجوز الرسائل التي يتلقاها قائلاً:" أنا لست شخصًا يحكم، كل شخص له الحق في أن يقول ما يريد، عمري 17 عامًا وأتلقى رسائل تهديد لأنني ابن مدرب ربما لا يعجبهم".

ويواجه اليوفي خطر الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الرابع حاليا برصيد 66 نقطة، وربما يتراجع للمركز الخامس، حال فاز نابولي على تورينو اليوم.