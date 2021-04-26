شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد محترفي التنس يبحث تنظيم بطولة للأساتذة على العشب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال أندريا جاودينتسي رئيس اتحاد محترفي التنس إن الاتحاد يبحث في إمكانية تنظيم بطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة على الملاعب العشبية الخضراء مستقبلاً في بريطانيا، وذلك ضمن إطار الاستعداد لبطولة ويمبلدون الكبرى.

ولبطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة أهمية كبيرة في عالم اللعبة، وهي تأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد البطولات الأربع الكبرى.

وتقام ثلاث من هذه البطولات على الملاعب الرملية وست على الملاعب الصلبة في كل عام.

ولم يسبق إقامة أي بطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة على ملاعب عشبية خضراء منذ انطلاق السلسلة في 1990، بينما تقام بطولات استعداداً لويمبلدون في ألمانيا وبريطانيا وهولندا، لكنها تقتصر على فئتي 500 و250 نقطة.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن جاودينتسي قوله: "أنا شخصياً أؤيد فكرة إقامة بطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة على الملاعب العشبية خلال الأسبوع الذي تقام فيه بطولتا كوينز وهاله. هذا ما اقترحته على الشركاء، وعلى مجلس الإدارة.

وأضاف: "أؤيد فكرة وجود بطولة قوية للأساتذة فئة 1000 نقطة قبل ويمبلدون. لدينا بطولة كبرى على العشب، وليس بطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة"، وتابع جاودينتسي: "بالتأكيد سيتعين بحث هذا الأمر بصورة موسعة".

واختصر موسم الملاعب العشبية بواقع أسبوع واحد هذا العام بعد تأجيل فرنسا المفتوحة بسبب كورونا، وستنطلق هذه البطولة التي تقام على الملاعب الرملية في 24 مايو/أيار، وتختتم في 13 يونيو/حزيران، أي قبل أسبوعين من موعد بداية ويمبلدون.