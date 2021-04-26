بيك وبابيك تحلقان بلقب سيدات البادل تنس بدورة ند الشبا

حلق الثنائي جوزيفا بيك وسيلما بابيك بلقب البادل تنس للفئة البرونزية للسيدات بدورة ند الشبا الرياضية التي تختتم فعالياتها الخميس المقبل بعد 16 يوماً من الحماس والإثارة والتنافس في 3 مسابقات هي البادل تنس والدراجات الهوائية والجري والمخصصة للهواة والمحترفين من جميع فئات المجتمع.

وجاء تتويج بيك وبابيك بلقب السيدات عقب تغلبهما على الثنائي المكون من كارينا لوزوفا وأليسا بلبيس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و6-7 و2-6.

من جهة أخرى ضمن مارتين نوتشيزي وجيليرمو فيلافاني تأهلهما إلى نهائي الفئة الذهبية رجال بعد فوزهما في نصف النهائي على حساب ايميليو ميساس وماسون اكسفير بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4، وضرب نوتشيزي وفيلافاني موعداً في المباراة النهائية مع الثنائي المكون من خافير لوبيز وألكسندر فاركوهارسن اللذين نجحا في حجز بطاقة التأهل عقب فوزهما على سعيد المري وكلاوديو بوباديلا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-3.

وأكد سعيد المري أمين عام اتحاد البادل تنس والذي يشارك في النسخة الحالية كلاعب في الفئة الذهبية عن أن بطولة هذا العام حققت قفزة كبيرة ورقماً قياسياً من ناحية عدد المشاركين في الفئات الثلاث (ذهبية رجال، برونزية رجال وسيدات)، موضحاً أن نجاح بطولة البادل تنس تحقق بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس.

ونوه المري إلى أن دورة ند الشبا قدمت الكثير للعبة البادل تنس، حيث ساهمت في إشعاعها وزيادة شعبيتها وعدد ممارسيها وكونها دافعاً معنوياً للاعبين لتطوير مستوياتهم من دورة إلى أخرى بهدف المنافسة والظهور المميز فيها.

وأضاف: «انتشار الملاعب في مختلف مناطق الدولة ساهم بدوره في زيادة عدد الممارسين للعبة سواء المواطنين أو المقيمين، عدد الملاعب وصل حاليا إلى 77 ملعباً، محققا زيادة بـ35 إلى 40 ملعباً في السنة الأخيرة، وهناك طلبات جديدة لإنشاء ملاعب إضافية، ما سيكون له تأثير إيجابي على كافة المستويات».