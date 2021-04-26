شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: ستيرلينج حدد إيقاع المباراة النهائية أمام توتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالأداء الهجومي للاعب فريقه رحيم ستيرلينج، قائلاً إن هذا الأداء كان له دور في تحديد إيقاع المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، والتي انتهت بتتويج سيتي باللقب بعد الفوز 1-0 على توتنهام هوتسبير يوم الأحد.

ولم يشارك سترلينج (26 عاماً) بصورة منتظمة في تشكيلة البداية الأساسية لسيتي في ظل تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، وفي مباراة الأحد، شارك للمرة الرابعة أساسياً في أخر 11 مباراة لسيتي على مستوى جميع المنافسات.

ولعب ستيرلينج دوراً كبيراً في إزعاج دفاع توتنهام، وحصل على الركلة الحرة التي أدت إلى هدف الفوز الوحيد الذي أحرزه إيمريك لابورت.

وأقترب ستيرلينج أيضاً من هز الشباك بنفسه في الشوط الأول، لكن البلجيكي توبي ألدرفيريلد أفشل المحاولة.

ووصف جوارديولا أداء ستيرلينج بأنه "مذهل"، وأضاف المدرب الإسباني: "لقد أوضح للمنافسين بأننا جئنا إلى هنا من أجل الفوز بالمباراة، وكان أداؤه هجومياً بصورة هائلة. إنه رائع".

كما أشاد جوارديولا بدفاع توتنهام، وبأداء حارس مرماه هوجو لوريس.

وبهذا التتويج عادل سيتي الرقم القياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي، لكن جوارديولا يقول إن الفوز له طعم خاص هذه المرة بالنظر لحضور ألفي مشجع المباراة.

وسيحل سيتي ضيفاً على باريس سان جيرمان بطل فرنسا في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.