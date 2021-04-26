شكرا لقرائتكم خبر عن سياسة التدوير تُعيد الأمل لـ 10 لاعبين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على تطبيق سياسة التدوير في التشكيل الأساسي لفريقه خلال المباريات المقبلة، لذا ستشهد التشكيلة البيضاء إجراء بعض التعديلات في المواجهات القادمة.

كارتريون بدأ تطبيق سياسة التدوير فى مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة والتى شهدت عدد من اللاعبين الذين لم يكن لهم دور أساسى فى التشكيل بالفترة الماضية، حيث يرغب المدير الفنى فى التغلب على ضغط المباريات خاصة أن الفريق سيخوض لقاء كل ثلاثة أيام تقريبا وسيكون هناك إجهاد في حالة مشاركة مجموعة معينة بصفة مستمرة.

كما أدي تراجع مستوي بعض لاعبي الزمالك في استقرار كارتيرون على إجراء تعديلات مستمرة في التشكيل ليشارك في المباريات المتألقين فقط في التدريبات ومن يثبت نفسه بهدف أن يكون هناك روح منافسة بين اللاعبين.

ويسعي كارتيرون لاستغلال المباريات المقبلة للزمالك في مشاهدة كافة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر لتحديد موقفه النهائي من لاعبي الفريق وحسم مصير بعضهم، خاصة أن مسئولي القلعة البيضاء يترقبون معرفة قرارات المدير الفني بخصوص استمرار أو رحيل بعض اللاعبين ما يستلزم منحهم فرصة المشاركة في المباريات.

وينتظر بعض اللاعبين تطبيق سياسة التدوير حتى يحصلوا على فرصة حقيقة للمشاركة والتعبير عن إمكانياتهم، ويأتى فى مقدمتهم محمود عبد العزيز لاعب الوسط الذى غاب عن المشاركة لفترة طويلة بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، بالإضافة إلى المغربى حميد حميد الذى تراج مستواه إلا إنه حصل على فرصة المشاركة أمام الإنتاج ونجح فى تسجيل هدف، بالإضافة إلى المدافع محمد عبد الغنى الذى شارك أمام الإنتاج إلا أنه تلقى البطاقة الحمراء مع بداية الشوط الثانى، وكذلك محمد أشرف روقا الذى ينتظر الفرصة ليؤكد أحقيته فى التواجد بالتشكيل الأساسى لفريقه.

كما تُعيد سياسة التدوير الأمل لعدد من اللاعبين مثل، أيمن حفنى المتعطش للمشاركة، وإسلام جابر، وأحمد عيد، وأسامة فيصل، وحسين فيصل، وحسام أشرف.