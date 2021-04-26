شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يخسر مع صافرة أحمد العدوى قبل مواجهة البنك الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مع البنك الأهلى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، فى إطار مؤجلات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي .

يدخل الزمالك اللقاء متصدرا بطولة الدورى برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بينما يقع البنك الأهلى فى المركز الـ16 برصيد 14 نقطة

ويتولى إدارة المباراة تحكيميا أحمد العدوى حكما للساحة ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقى وأحمد على حكما رابعا.

تعد مباراة اليوم هى الثالثة التى يتولى العدوى إدارتها للفريق الأبيض، حيث سبق وأدار مباراتين فقط للزمالك وحقق فيها الفريق الفوز على منافسيه.

الأولى الموسم الماضى أمام طنطا وفاز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، والمباراة الثانية فى الموسم الحالى وكانت أمام الجونة وانتهت بفوز الزمالك أيضا بهدف دون رد.

وصل عدد البطاقات التى أشهرها للاعبى الزمالك فى المباريات الى 5 كروت، مقسمة إلى واحدة فى لقاء طنطا و 4 فى مباراة الجونة .

الزمالك يدخل اللقاء وهو في صدارة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 لقاء أمام كلا من المقاولون العرب وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والإسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، والتعادل في 3 مباريات أمام كلا من بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسارة مباراتين أمام غزل المحلة والأهلي وإحراز 26 هدفا واستقبال 8 أهداف.

في المقابل يحتل فريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز المركز السادس عشر بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات وخسارة 7 مباريات، بعدما خاص الفريق 17 مباراة حتى الآن، وأحرز لاعبيه 14 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.