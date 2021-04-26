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قائمة منتخب الكاراتيه فى الدورى العالى بالبرتغال

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكاراتيه قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة الدورى العالمى "بريميرليج" التى تقام بالبرتغال فى الفترة من 27 إبريل إلى 3 مايو.

 

القائمة تضم كلا من: كريم محمد ، و يوسف عماد ، و محمد حسن ، عبد الله ممدوح ، اسلام احمد ، محمد رمضان ، على الصاوى ، يوسف حماد ، احمد اشرف ، طه طارق ، و حازم أحمد ، بالاضافة إلى منة شعبان ، فريال اشرف ، ريم احمد ، جيانا فا روق ، رضوى سيد ، اية هشام ، يامين حمدى ، سهيلة احمد ، سارة عاصم  ،  ويرأس بعثة المنتخب خلال البطولة سيد نصر عضو مجلس ادارة الاتحاد .

 

وأقام اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى تجارب للاعبى المنتخب على مستوى الأولاد والبنات، فى إطار سعى الاتحاد لخلق صف ثانى من اللاعبين، وإفراز وجوه جديدة للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة  ، انطلقت اليوم وتختتم غدا،  بمشاركة 22 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 11 لاعبا ، و 11 لاعبة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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