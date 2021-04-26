شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين الكثير من الأخبارالرياضية المهمة، وأبرزها إقامة قمة الأهلى والزمالك فى موعدها، واستعانة كارتيرون بأبو جبل امام البنك الأهلى فى حراسة المرمى، و ابتعاد امن اشرف عن الاهلى اسبوعا بسبب خشونة الركبة .

قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك فى موعدها 10 مايو

تقام مباراة الأهلي والزمالك فى موعدها المُحدد يوم 10 مايو المقبل، بعدما رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري تأجيل أى مباراة فى بطولة الدوري. ورغم أن الأيام الماضية شهدت أنباء حول تفكير اتحاد الكرة فى تأجيل قمة الكرة المصرية يوم 10 مايو أو ترحيل بعض مباريات فريق الأهلي فى بطولة الدوري بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها المارد الأحمر الفترة الحالية، إلا أن اتحاد الكرة حسم الأمر خلال الساعات الماضية برفض هذه الفكرة.

68 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك مقابل تفعيل جالاتا سراى شراء مصطفى محمد

ينتظر نادى الزمالك انتعاش خزينته بـ4 ملايين دولار، ما يعادل 68 مليون جنيه مصرى، نظير تفعيل نادى جالاتا سراى التركى بند شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول المعار لجالاتا سراى لمدة موسم ونصف تنتهى فى يوليو 2022.

فرج عامر: عرضت طارق حامد على الأهلى ورفضوا قبل بيعه للزمالك

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه منح الزمالك هدية وهى طارق حامد لاعب وسط الأبيض الذى يعتبر من أفضل اللاعبين فى مركزه عبر تاريخ الكرة المصرية، وقال فرج عامر فى مداخلة هاتفية مع برنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "منحت الزمالك أفضل اللاعبين من سموحة، فى المقابل هما معندهمش سرعة فى اتخاذ القرار، ولا أعتبر مصطفى فتحى لاعبا من الزمالك لأن الأبيض كاد يقضى عليه كروياً وينهى حياته فى الملاعب لولا سموحة".

خشونة الركبة تُبعد أيمن أشرف عن مباريات الأهلي أسبوعاً

يواجه أيمن أشرف، لاعب الأهلي، شبح الغياب عن الفريق لمدة أسبوع بسبب الإصابة التى حرمته من مباراة إنبي بالدورى، خاصة أن اللاعب تحامل على نفسه كثيراً وشارك فى المباريات وهو يعاني من هذه الإصابة الأمر الذى تقرر معه إعفاءه من عدة مباريات حتى يتعافي جيداً من الإصابة.

كارتيرون يستقر على أبو جبل فى حراسة عرين الزمالك أمام البنك الاهلى

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تواجد محمد أبو جبل فى حراسة عرين الفريق الأبيض، خلال مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل أى مباراة فى الدوري الممتاز

أكد مسئولو اتحاد الكرة القدم أنه لا نية مطلقاً لديهم لتأجيل أى مباراة فى مسابقة الدورى العام، وفق ما هو معلن من مواعيد المسابقة، كما يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن مجرد التفكير فى تأجيل أى مباراة رفاهية لا يملكها وسط الظروف غير الطبيعية التى تمر بها المسابقة، وهى الظروف التى أرغمت الموسم الحالى على الانطلاق متأخرا فى ديسمبر 2020. وتابع الجميع سبب انطلاق الموسم الحالى فى هذا التوقيت، نظرا لانتهاء الموسم الماضى متأخرًا، لاستكماله بعد توقف اقترب من الشهور الخمسة.

المصرى: اتحاد الكرة أخطرنا بإقامة مبارياتنا فى الدوري باستاد الإسكندرية

كشف محمد الخولى، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه تلقى إخطاراً من اتحاد الكرة باستكمال باقى مبارياته فى الدورى لنهاية الموسم على استاد الإسكندرية. وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المصرى تلقى إخطارا من اتحاد الكرة يؤكد إقامة باقى مبارياته فى الدورى الممتاز لنهاية الموسم الجارى باستاد الإسكندرية".