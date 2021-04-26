شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. ليلى حماد لاعبة اليد تقدم طريقة عمل اللازانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

ليلى حماد لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى تقدم طريقة عمل اللازانيا فى الوصفة التالية:-

المقادير

علبة لازانيا

4 حبات طماطم (مخفوقة عالخلاط)

-نصف كيلو (مفرومة مقلية مع بصل بدون أي إضافة بهار)

ملح

قرفة

طماطم

الثوم

- الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- جبنة الموتزاريلا : 250 غراماً

4 كوب لبن

صوص بشاميل

زبدة

طريقة التحضير

لعمل البشاميل بوضع إناء على النار، ثم نذوب فيه مكعبات الزبد، ونضيف الدقيق، ويقلب بملعقة خشب حتى يتشرب .

نضع الحليب تدريجياً مع التقليب أثناء سكبه، حتى لا تأتى كتل داخل البشاميل، وعندما يصبح الخليط متجانس نغلق النار ونضع الفلفل الأسود والملح

لعمل الحشو ، فنضع وعاء آخر على النار، ونذوب فيه مكعبات الزبدة، ثم يضاف البصل والثوم المفروم ويقلى حتى يذبل.

تضاف اللحمة وتقلى حتى يتغير لونها، ثم نتبلها بالقرفة، و جوزة الطيب والفلفل الأسود والملح، وتقلب جيداً.

إضافة صلصة الطماطم، ونضع الماء على اللحمة وتترك على نار هادئة مع التحريك، حتى تنضج .

تحضير صينية فرن زجاجية،و نضع طبقة من البشاميل، تغطى بطبقة من شرايح اللازانيا، وتوزع فوقها طبقة من الحشوة ثم طبقة اخرى من البشاميل وفوقها طبقة من جبنة الموتزاريلا، تكرر العملية حتى تنتهى الكمية.

رش الجبن البارميزان على الوجه، ثم ندخل الصينية إلى الفرن، وتترك لمدة ما بين 25 إلى 30 دقيقة.