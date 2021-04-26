شكرا لقرائتكم خبر عن خشونة الركبة تُبعد أيمن أشرف عن مباريات الأهلي أسبوعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أيمن أشرف، لاعب الأهلي، شبح الغياب عن الفريق لمدة أسبوع بسبب الإصابة التى حرمته من مباراة إنبي بالدورى، خاصة أن اللاعب تحامل على نفسه كثيراً وشارك فى المباريات وهو يعاني من هذه الإصابة الأمر الذى تقرر معه إعفاءه من عدة مباريات حتى يتعافي جيداً من الإصابة.

ويعاني أيمن أشرف من خشونة في الركبة تتطلب حصول اللاعب على حقنة أو أكثر من أجل إنهاء الآلام التى يعانى منها اللاعب بشكل واضح الفترة الماضية.

وشارك أيمن أشرف فى عدة مباريات الفترة الماضية، رغم هذه الآلام، قبل أن يُقرر الجهاز الفني إراحته من مباراة إنبي أمس الأول من أجل بدء العلاجي من خشونة الركبة.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف لهدف أمس الأول ، السبت، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري.