شكرا لقرائتكم خبر عن خشونة الركبة تُبعد أيمن أشرف عن مباريات الأهلي أسبوعاً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه أيمن أشرف، لاعب الأهلي، شبح الغياب عن الفريق لمدة أسبوع بسبب الإصابة التى حرمته من مباراة إنبي بالدورى، خاصة أن اللاعب تحامل على نفسه كثيراً وشارك فى المباريات وهو يعاني من هذه الإصابة الأمر الذى تقرر معه إعفاءه من عدة مباريات حتى يتعافي جيداً من الإصابة.
ويعاني أيمن أشرف من خشونة في الركبة تتطلب حصول اللاعب على حقنة أو أكثر من أجل إنهاء الآلام التى يعانى منها اللاعب بشكل واضح الفترة الماضية.
وشارك أيمن أشرف فى عدة مباريات الفترة الماضية، رغم هذه الآلام، قبل أن يُقرر الجهاز الفني إراحته من مباراة إنبي أمس الأول من أجل بدء العلاجي من خشونة الركبة.
وفاز الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف لهدف أمس الأول ، السبت، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري.
على صعيد متصل، يشارك على معلول الدولى التونسي فى تدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل، بعد اكتمال البرنامج التأهيلي الذى يخضع له حالياً للتعافى من إصابته الأخيرة، وعانى معلول من إصابة قوية بتمزق فى العضلة الخلفية حرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الفترة الماضية، وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية.
وأنهى على معلول البرنامج التأهيلي الذى خضع له الفترة الماضية وبات جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.
ويشارك معلول فى التدريبات بشكل تدريجي حتى لا تتجدد إصابته، كما حدث المرة الماضية، عندما تسرّع فى العودة للتدريبات قبل سفر الأهلي للكونغو لمواجهة فيتا كلوب بببطولة أفريقيا لتتجدد الإصابة وقتها.
وطمأن على معلول جماهير الأهلي على حالته الصحية، ونشر صورة خلال وجوده ضمن الفريق الأولى للأهلي على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" وعلق قائلا: "القادم أفضل"، ووضع نسر النادي الأهلي، وانهالت عليه التعليقات متمنية تعافيه سريعا والعودة إلى تشكيلة النادي الأهلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري غداً ثم الجونة 30 أبريل الجاري على أن يلعب مع غزل المحلة يوم 3 مايو ثم الزمالك يوم 1 من الشهر ذاته في الدوري الممتاز.