شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى ومران مفتوح لبيراميدز ونامونجو غدًا فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا، الثلاثاء، الفعاليات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز ونامونجو والمحدد لها الأربعاء المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل نامونجو التنزاني ضيفا على نظيره نادي بيراميدز في التاسعة مساء الأربعاء بالجولة الأخيرة من دور المجموعات على استاد الدفاع الجوي، بعدما ضمن بيراميدز العبور للدور ربع النهائي من البطولة التي حل وصيفا في نسختها الأخيرة.

وتم تحديد الفعاليات الإعلامية على النحو التالي:

مؤتمر المدير الفني لنادي نامونجو .. الساعة 8:30 مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

تدريب نادي نامونجو بالملعب الرئيسي للدفاع الجوي .. الساعة 9:00 مساء "مفتوح 15 دقيقة لوسائل الإعلام"

مؤتمر المدير الفني لنادي بيراميدز الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وقائد الفريق .. الساعة 9:30 مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

تدريب نادي بيراميدز بالملعب الرئيسي للدفاع الجوي .. الساعة 10:00 مساء "مفتوح 15 دقيقة لوسائل الإعلام".

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 9 فى المركز الثانى بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، وفى حال خسارة بيراميدز من نامونجو وفوز نكانا الزامبى على الرجاء فى الجولة الأخيرة سيصل الفريق الزامبى للنقطة 9 إلا أن بيراميدز سيتأهل بفارق المواجهات المباشرة.