شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مواجهة الزمالك والبنك الاهلى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز عن الفوز في أول مواجهاته مع البنك الأهلي، حين يلتقي الفريقان فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، فى مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية بسهرة رمضانية نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

س: ماهو ترتيب الزمالك والبنك الاهلى فى جدول الدوري ؟

ج: الزمالك يدخل اللقاء وهو في صدارة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 لقاء أمام كلا من المقاولون العرب وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والإسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، والتعادل في 3 مباريات أمام كلا من بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسارة مباراتين أمام غزل المحلة والأهلي وإحراز 26 هدفا واستقبال 8 أهداف، في المقابل يحتل فريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز المركز السادس عشر بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات وخسارة 7 مباريات، بعدما خاص الفريق 17 مباراة حتى الآن، وأحرز لاعبيه 14 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

س: من يدير مباراة الزمالك والبنك الاهلى تحكيمياً الليلة ؟

ج: اختارت لجنة الحكام أحمد العدوي ليدير مباراة الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا، ويعاونه كل من أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وأحمد علي كحكم رابع.

س: من يغيب عن الزمالك أمام البنك الاهلى اليوم ؟

ج: الزمالك يفتقد في مباراة اليوم لجهود ظهيره الأيمن حازم إمام الذى تعرض للإصابة في مباراة الأهلي ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للعودة للمشاركة في التدريبات سريعا، كما يغيب إمام عاشور لاعب الوسط للإيقاف من جانب اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة قمة الشباب، وكذلك سيغيب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بعد تعرضه للإصابة بكورونا حيث خضع لمسحة طبية خاصة بعدما شعر بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية ليخضع للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا لحين التعافي والعودة للتدريبات الجماعية.

س: ماذا يحتاج البنك الاهلى من مواجهة الزمالك الليلة ؟

ج: يسعي خالد جلال المدير الفنى للبنك الاهلى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك خاصة أن فريقه سيخوض 4 مباريات فى غاية القوة خلال فترة زمنية صغيرة، حيث سيواجهة الزمالك وسيراميكا والإنتاج الحربي والإسماعيلي، لذا يأمل في جمع أكبر قدر ممكن من النقاط خلال هذه المواجهات لتحسين وضع الفريق بجدول المسابقة.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الاهلى الليلة ؟

ج: يعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام البنك الأهلي مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.