شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى بيراميدز لإراحة إكرامى أمام نامونجو والاعتماد على الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، لمنح شريف إكرامى حارس مرمى الفريق راحة فى مواجهة نامونجو التنزانى، المقرر لها الأربعاء المقبل.

بيراميدز يستعد لمواجهة نامونجو التنزانى فى المباراة المقرر التاسعة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يحصل أحمد الشناوى على فرصة المشاركة أمام نامونجو، خاصة أنه بعيد عن المشاركة الأساسية فى ظل اعتماد بيراميدز على الحارس شريف إكرامى.

ويستغل الجهاز الفنى لبيراميدز حسم تأهله لربع نهائى الكونفدرالية، وكون المباراة "تحصيل حاصل" لمنح الفرصة لأحمد الشناوى حتى يستعيد حساسية المباريات، ويصبح جاهز لوقت الحاجة إليه فى أى توقيت.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 9 فى المركز الثانى بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، وفى حال خسارة بيراميدز من نامونجو وفوز نكانا الزامبى على الرجاء فى الجولة الأخيرة سيصل الفريق الزامبى للنقطة 9 إلا أن بيراميدز سيتأهل بفارق المواجهات المباشرة.

ويرغب الجهاز الفنى لبيراميدز فى منح عدد من اللاعبين الأساسيين راحة من المشاركة أمام نامونجو، نظرًا لكونها مباراة "تحصيل حاصل" واستغلالها لإراحة عدد من اللاعبين الذين يُعانون من ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة.