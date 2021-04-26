شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. مروان محسن يُنقذ الأهلى من السقوط عربيا ويُسجل فى الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم أحرزه مروان محسن مهاجم النادى الأهلى في شباك الوصل الإماراتى في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

نجح أحمد فتحي في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 45 من ضربة حرة مباشرة، ولكن الوصل أدرك التعادل، بعدما تصدى شريف إكرامى لكرة قوية قبل أن ترتد الكرة للاعب الوصل كايو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 81، وبعدها بأربعة دقائق سجل الضيوف هدف ثانٍ عن طريق ليما.

وحاول الأهلي العودة للقاء بالتعادل، وهو ما نجح فيه مروان محسن بعدما سجل هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع مستغلا رأسية صلاح محسن ليتابعها بتسديدة قوية في شباك الوصل لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

جدير بالذكر أن الأهلى ودع البطولة بعدما تعادل في الإمارات بهدف لمثله، ليخرج بقاعدة الأهداف خارج البلاد، بعدما نجح الوصل في تسجيل هدفين هنا في القاهرة.