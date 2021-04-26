تقرير.. الأهلي وأول خطوة لتحقيق حلم الاستاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوضع حجر الأساس الخاص بـ"استاد الأهلي" يوم 1 مايو، في أول خطوة لتحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء.

وأعلن النادي الأهلي، حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

وكشف محمود الخطيب وفقاً لما جاء في بيان الأهلي، التعاون اللا محدود الذي لاقاه من المؤسسات الوطنية بالدولة، والذي بدا واضحًا وكبيرًا في دعم الرياضة المصرية وتذليل كل العقبات، الأمر الذي ساعد في إنجاز هذا الملف والحصول على الموافقة النهائية.

وتترقب جماهير الأهلي، الخطوة المقبلة لمجلس الإدارة فيما يخص الكشف عن عملية تمويل بناء الاستاد والمدة الزمنية والتصميمات، من أجل تحقيق الحلم المنتظر منذ سنوات طويلة.

الأهلي الذي أنشأ أول ملعب لكرة القدم عام 1909 في الجهة البحرية الغربية من أرض النادي، ثم أعد ملعباً أخر بعد تسلم قطعة أرض جديدة عام 1920، ثم انشأ ملعباً أخر بعد ذلك، وقام بتسمية الملعب الكبير باسم "مختار التتش" بعد أن كان ملعب "الأمير فاروق" تقديراً وتخليداً لأعظم لاعب انجبه النادي، يستعد لخطوة جديدة من أجل بناء استاد جديد.

وقالش شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "هناك خطة سيعلن عنها الأهلي بخصوص التمويل، والجدول الزمني ومكونات المدينة الرياضية وذلك على هامش وضع حجر الأساس".

الكواليس

كشف مصدر مسؤول بالأهلي كواليس اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عقد مساء الأحد وشهد الإعلان عن أولى خطوات حلم الجماهير الحمراء بانشاء ستاد النادي في الشيخ زايد، على أن تأسيس شركة لاستاد الأهلي وتكون الأرض حصة عينية للنادي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي أن كل أعضاء مجلس الإدارة لم يكن يعلموا بالخطوات الفعلية للحصول علي الموافقات الرسمية لإنشاء ستاد النادي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ علي ذكر اسمه :"مؤسسات الدولة الوطنية تعاونت بشكل كبير مع محمود الخطيب رئيس النادي وكان لها الدور الأهم والأكبر في إنجاز كل شيء ومنحونا الموافقات الرسمية لإنشاء الاستاد في الشيخ زايد".

وأوضح "محمود الخطيب كان يدير الأمر بنفسه ولم يعلم أحد نهائياً بأي شيء وتم عرض الأمر في إجتماع المجلس كما صدر في البيان الرسمي، وسيتم خلال الفترة المقبلة تأسيس شركة لاستاد الاهلي على أن تكون الأرض ومساحتها المقدرة 60 فدان من فرع النادي بالشيخ زايد حصة عينية للقلعة الحمراء فيها.

وقال أنه سوف يتم تشكيل لجنة عقب وضع حجر الأساس السبت المقبل لبدء الخطوات الفعلية في الإنشاء والتي ستشمل إختيار الجهة المنفذة على أن يكون بدء العمل فيه قبل شهر سبتمبر المقبل.

وأشار المصدر أن الاستاد الجديد من المنتظر أن تكون سعة مدرجاته 50 ألف مشجع.