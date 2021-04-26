طارق يحيى عن حسم لقب دوري 99: لم يصلنا خطاب رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، على ما أثير بشأن نية اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لإلغاء المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري مواليد 99.

وحدث جدل بسبب ما شهده ملعب الأهلي بفرع مدينة نصر بعدد فوزه على الزمالك بهدفين لهدف، وتساوي رصيده من النقاط مع الزمالك حيث لدى كل منهما 15 نقطة.

وبعد نهاية المباراة قام كل فريق بالاحتفال بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم حيث قام الموقع الرسمي للزمالك بنشر خبر يفيد تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري نظرًا لتفوقه بفارق الأهداف عن الأهلي، بينما استند الأهلي على المواجهات المباشرة.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق إقامة مباراة فاصلة يوم 20 أبريل الجاري على ملعب السكة الحديد، قبل أن يتم تأجليها لأجل غير مسمى.

وتناولت بعض الأنباء عن نية اتحاد الكرة بإلغاء المباراة الفاصلة، على أن يتقاسم الفريقان لقب البطولة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الوش التاني" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال يحيى: "لم يتم إبلاغنا بأي شئ رسمي من اتحاد الكرة".

وأضاف: "تابعت من خلال المواقع الرياضية قرار اتحاد الكرة".

وتابع: "من غير المعقول أن نعرف تلك القرارات عبر المواقع الالكترونية ولم يصلنا أي شئ رسمي حتى الآن".