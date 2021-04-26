جمعية المحترفين تصرف دعماً مالياً لأسرة لاعب القنايات الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقبل مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أسرة عاطف عبد الرحمن لاعب مركز شباب القنايات الذى وافته المنية مؤخراً فى مباراة فريقه أمام الرواد بعد تعرضه لبلع اللسان.

وقرر مجدي عبد الغني صرف دعما ماليا فوريا لأسرة اللاعب كنوع من التضامن مع الأسرة بعد الحادث الأليم، لاسيما وأن اللاعب الراحل عاطف عبد الرحمن يعتبر العائل الوحيد للأسرة.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لجمعية اللاعبين المحترفين ، حيث تقوم الجمعية بدعم الاندية في ظل الأزمة المالية الأخيرة بسبب جاءحة فيروس كورونا المستجد بجانب تحمل نفقات علاج العديد من اللاعبين وتأهليهم حتي عودتهم للملاعب مجددا.

وحل مركز شباب القنايات ضيفا على نادي الرواد ضمن منافسات الاسبوع الـ12 بدوري القسم الرابع (منطقة الشرقية) مطلع الشهر الماضي.

وبحلول الدقيقة 21 من أحداث الشوط الثاني، سقط عاطف على الأرض بعد محاولة لالتقاط الكرة -دون التحام- ليتعرض لتشنجات مفاجئة.

على الفور استدعى ياسر عبد الحق حكم المباراة، الجهاز الطبي للفريق والمسعفين لمحاولة إسعاف اللاعب بعدما ساءت حالته وتم نقله على الفور إلى المستشفى قبل دقائق من وفاته.

وتواصل الخليج 365 مع إسلام الحصري زميل اللاعب المتوفى، ووائل الجوهري عضو مجلس إدارة شباب القنايات بالإضافة لياسر عبد الحق حكم المباراة لمعرفة كواليس وفاة عبد الرحمن عاطف:

يقول وائل الجوهري عضو مجلس إدارة شباب القنايات في حديثه ليلا كورة: "كنّا في حالة ذهول، ولم نستطع استكمال المباراة".

وأضاف: "خلال أحداث الشوط الثاني فوجئنا بسقوط عبد الرحمن على الأرض دون التحام قوي مع أي لاعب، على الفور استدعى الحكم الجهاز الطبي والمسعفين، حاولوا إخراج لسانه قبل أن يتم نقله إلى المستشفى التي تتواجد بجوار سور ملعب نادي الرواد".

وتابع: "توجهنا جميعا لاعبين وإداريين إلى المستشفى وبعد دقائق قليلة علمنا بوفاته".