إنبي: لم نحسم موقف كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي، أنه لم يتم حسم موقف كريم فؤاد بشكل نهائي سواء دفع مبلغ مالي للنجوم وفقاً للعقد للاحتفاظ به من عدمه.

وخسر إنبي مؤخراً من الأهلي بنتيجة 3-1 في الدوري.

وقال عبدالناصر محمد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" "نحن لا نقف في طريق أي لاعب يريد الرحيل عن الفريق، لكن حتى الآن لا يوجد أي عروض رسمية لأي لاعب في إنبي".

وتابع "أي لاعب بمجرد أن يظهر في إنبي ويقدم مباراة جيدة أو حتى يقوم بتمرير كرة صحيحة، تجد الإعلام يتحدث عنه وعن العروض ورغبات الأهلي والزمالك في التعاقد معه، وفي النهاية لا يوجد أي عروض".

واستمر "نادي النجوم هو من يملك حق بيع كريم فؤاد، من حق انبي الاحتفاظ به مقابل سداد مبلغ مالي لنادي النجوم، ندرس هذا الأمر، لكن الأمور غير واضحة، هل نستطيع توفير المبلغ أم لا، لا يوجد أي قرار بعد".

وأضاف "عقد كريم فؤاد مع النجوم يتيح للنادي تسويقه خارجياً، إدارة نادي النجوم محترفة".

واختتم "الأهلي "خطف" المباراة بهدفين في أول 3 دقائق من أخطاء قاتلة لمدافعي إنبي في التمركز وإن شاء الله حلمي طولان سيتعامل مع الوضع، لا استطيع القول أننا نعيش كبوة بسبب خسارة 3 مباريات متتالية، والقادم أفضل".