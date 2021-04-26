يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الريان وجوا في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

يلتقي نادي الريان القطري مع جوا الهندي، اليوم الاثنين، على ملعب بانديت جواهر لال نهرو في مدينة جوا الهندية، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

يلعب فريق الريان مباراة جوا اليوم كتحصيل حاصل، بعدما فقد بشكلٍ رسمي آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية، إثر خسارته في مباراتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي، وقبل ذلك خسر أمام برسيبوليس الإيراني.

أما نادي جوا ما زال يمتلك فرصة خطف بطاقة التأهل الثانية من فريق الوحدة الإماراتي، بعدما حسم برسيبوليس الإيراني تأهله بشكلٍ رسمي في الجولة الماضية.

ويحتاج فريق جوا تحقيق الانتصار اليوم على الريان، مع خسارة نادي الوحدة أمام برسيبوليس، قبل الجولة الأخيرة التي ستجمعه مع الفريق الإماراتي والتي ستحسم المتأهل من المركز الثاني إلى دور الـ16.

ويتصدر برسيبوليس الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، ويحتل الوحدة الإماراتي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق جوا الهندي بنقطتين في رصيده، ويتذيل الريان القطري الترتيب وفي جعبته نقطة واحدة.

بث مباشر الريان وجوا

وتذاع مباراة الريان وجوا على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العنزي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الريان وجوا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية وقطر، 21:00 بتوقيت الإمارات.