شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يوافق على اعتماد كأس العرب بشرط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة الرياضية السسعودية عن اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بكأس العرب سيكون لنسخة واحدة فقط، المقررة في الدوحة من الأول حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا.

واضافت الصحيفة، أن قرار اعتراف «فيفا» بكأس العرب لتكون بطولة بديلة عن كأس القارات التي تم إلغاؤها بشكل مسبق.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن أمس عن روزنامته للموسم الجديد، حيث ستكون الانطلاقة بكأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا التي تلعب منافساتها في مصر خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2021، بينما ستلعب منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا في المغرب خلال الفترة من الأول إلى الـ 17 من يوليو 2021، في حين ستلعب منافسات كأس العرب للأندية خلال برنامج زمني سيحدد لاحقًا.

وتعد مسابقة كأس العرب للمنتخبات كبرى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت منافساتها في النسخة الأولى التي أجريت في لبنان عام 1963، واستمرت منافساتها إلى النسخة التاسعة التي نظمت في السعودية عام 2012، فيما ستكون النسخة العاشرة القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث ستجرى مراسم القرعة الثلاثاء 27 إبريل الجاري في الدوحة.