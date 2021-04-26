شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يوضح موقف استمرار العميد ورزاق سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إن حسام حسن المدير الفني للفريق، مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم.

وأضاف شعبان في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: «لدينا ثقة كبيرة في تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة، رغم الخروج من مسابقة كأس مصر، بعد أن كان طموحنا حصد اللقب».

وتابع: «رغم الخسارة أمام بيراميدز في المواجهة الأخيرة، ولكن لعبنا أفضل من لقاء الدور الأول، وكنا لا نستحق الخسارة».

وزاد: «رزاق سيسيه يحظى بدعم قوي من جانب محمد مصيلحي رئيس النادي، وخلال حادث وفاة والدته وشقيقته، تلقى اللاعب دعمًا كبيرًا من إدارة الاتحاد السكندري حتى يخرج من الحالة النفسية السيئة سريعا».

واختتم: «رزاق سيسيه يشعر بالارتياح خلال وجوده في الاتحاد السكندري، حيث يشارك بصفة أساسية كما يتواجد بشكل مستمر ضمن صفوف منتخب بلاده كوت ديفوار».

يذكر أن الاتحاد السكندري يتواجد في المركز الخامس برصيد 28 نقطة وذلك بعد خوض 18 لقاء في مسابقة الدوري.