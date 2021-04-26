شكرا لقرائتكم خبر عن «يد 2002» يواجه الزمالك اليوم في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد مواليد ٢٠٠٢ مباراة هامة اليوم الإثنين، عندما يواجه نظيره فريق الزمالك في المباراة النهائية من منافسات بطولة كأس مصر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في العاشرة والنصف مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى في ٦ أكتوبر ويسعى الفريق إلى الفوز بها والتتويج باللقب.

وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، ويعقد محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق عملية الإحماء مباشرة للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.