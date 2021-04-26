شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا للانتقال لبايرن.. ناجلسمان يبلغ لايبزيج بالرحيل نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني، أبلغ إدارة ناديه، برغبته في إنهاء تعاقده نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة «كيكر» أن ناجلسمان يقترب من تدريب بايرن ميونخ، فيما طلب لايبزيج 25 مليون يورو مقابل فسخ التعاقد.

وكان فليك المدير الفني لبايرن ميونخ رحيله عن الفريق البافاري عقب نهاية الموسم، حيث ينتظره 3 نقاط فقط للتتويج ببطولة الدوري، كما توج بسداسية تاريخية الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة كيكر الألمانية، أن عقد ناجلسمان مع لايبزيج المقرر أن ينتهي في صيف 2023، ولا يحتوي على شرط جزائي.

وأوضحت التقارير الألمانية، أن لايبزيج لن يفرط في ناجلسمان إلا بعد مضاعفة المقابل المادي الذي دفعه النادي لاستقدام ناجلسمان لتدريب الفريق من نادي هوفنهايم عام 2019.

وفي حال نجاح بايرن التعاقد مع ناجلسمان، سيكون جيسي مارسش مدرب ريد بول سالزبورج النمساوي هو البديل المنطقي له في لايبزيج.