إمكانية عودة الجماهير في جائزة موناكو الكبرى

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روما : أكد الرئيس التنفيذي لسباقات الفورمولا واحد ستيفانو دومينيكالي الأحد أنه من المحتمل السماح للجماهير بأعداد محدودة لحضور سباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم، في 23 مايو المقبل، ولكن ليس في السباقين اللذين يسبقانه في البرتغال (2 مايو) وإسبانيا (9 منه).

وقال دومينيكالي في تصريح لقناة "سكاي تي جي 24" الإيطالية "نحن نراقب الوضع يوميا والذي يتطور ساعة بساعة. في سباقي الجائزتين الكبيرتين المقبلتين في البرتغال وإسبانيا، للأسف لن يكون لدينا أي شخص، ولكن موناكو تعتبر أول سباق جائزة كبرى يمكن أن يسمح بقبول عدد محدود من الناس يوم (السباق) الأحد".

وأضاف: "هذا يمنحنا الأمل في المستقبل، لأنه إذا تحسن الوضع، فستكون هناك إعادة فتح (الحلبات في وجه المشجعين) تدريجية وستتاح للجماهير فرصة المشاركة". وتابع "هناك رغبة جسدية لا تصدّق في الفورمولا واحد، ليس فقط على شاشات التلفزيون".

وتمكّن عدد قليل من المتفرجين تلقوا لقاح "كوفيد-19" أو تعافوا من الإصابة بالفيروس، من مشاهدة تتويج البريطاني لويس هاميلتون بسباق جائزة البحرين الكبرى الأوّل في نهاية شهر مارس الماضي.

وكانت موناكو أعلنت قبل عشرة أيام عن تخفيف القيود الصحية في الإمارة، ولكن دون تسوية موضوع الجمهور في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

وأشارت صحيفة "موناكو إبدو" الأسبوعية، المطلعة بشكل عام، إلى أن "إقامة السباق بدون جمهور مستبعدة في الوقت الحالي، وأن عدة سيناريوهات تمت دراستها من قبل السلطات، بما فيها معدل 30% أو 50%".