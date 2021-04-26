نادال يستعيد الوصافة من مدفيديف في تصنيف كرة المضرب

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باريس : استعاد الإسباني رافايل نادال وصافة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب (+أي تي بي+) على حساب الروسي دانييل مدفيديف بعد تتويجه الأحد بلقب دورة برشلونة.

وبحسب التصنيف الصادر الإثنين، تقدم نادال الى المركز الثاني خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش بفارق 110 نقاط عن مدفيديف، وذلك بفضل إحرازه لقب دورة برشلونة للمرة الثانية عشرة في مسيرته بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وعزز نادال الأحد رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب على الملاعب الترابية بعدما رفعه الى 61، بفارق كبير أمام صاحب المركز الثاني الأرجنتيني غييرمو فيلاس (49)، ليتحضّر بأفضل طريقة من أجل بطولة فرنسا المفتوحة المقررة بين 30 أيار/مايو و13 حزيران/يونيو، حيث سيسعى الى إحراز لقبه الرابع عشر فيها والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (20 حالياً مشاركة مع السويسري روجيه فيدرر).

وبقي تسيتسيباس الذي فرط الأحد بإمكانية إحراز لقبه الثاني توالياً بعدما حصل على فرصة للفوز بالمباراة قبل أن يهدرها، في المركز الخامس خلف النمسوي دومينيك تيم.

ونتيجة وصوله الى نصف نهائي برشلونة، صعد الإيطالي الواعد يانيك سينر (19 عاماً) الى المركز الثامن عشر على حساب الكندي ميلوش راونيتش، ليحقق بذلك أفضل تصنيف له في مسيرته الشابة.

وتقام الأسبوع الحالي دورتان، حيث صنف الألماني ألكسندر زفيريف، السادس عالمياً، في المركز الأول في دورة ميونيخ، فيما سيكون الكندي دينيس شابوفالوف (14 عالمياً) المنصف الأول في دورة إستوريل.

ولدى السيدات، عززت الأسترالية آشلي بارتي صدارة تصنيف "دبليو تي أيه" بفارق 1855 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا بعدما توجت الأحد بلقب دورة شتوتغارت على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا، رافعة رصيدها الى ثلاثة ألقاب هذا الموسم.

ولم يشهد ترتيب العشر الأوليات سوى تغيير واحد حيث باتت الهولندية كيكي برتنز عاشرة أمام السويسرية بليندا بنتشيتش، وذلك على حساب التشيكية بترا كفيتوفا التي تراجعت مرتبتين وباتت في المركز الثاني عشر.

تصنيف العشرة الاوائل:

1 الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11963 نقطة

2 الاسباني رافايل نادال 9810 (+1)

3 الروسي دانييل مدفيديف 9700 ( 1)

4 النمسوي دومينيك تيم 8365

5 اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7980

6 الالماني الكسندر زفيريف 6125

7 الروسي أندري روبليف 6000

8 السويسري روجيه فيدرر 5875

9 الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3765

10 الايطالي ماتيو بيريتيني 3568

تصنيف العشر الأوليات:

1 الاسترالية آشلي بارتي 9655 نقطة

2 اليابانية ناومي أوساكا 7800

3 الرومانية سيمونا هاليب 7050

4 الأميركية صوفيا كينن 5915

5 الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5835

6 الكندية بيانكا أندرييسكو 5265

7 البيلاروس آرينا سابالينكا 5205

8 الأميركية سيرينا وليامس 4850

9 التشيكية كارولينا بليشكوفا 4660