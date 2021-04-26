شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك على معلول الدولى التونسي فى تدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل، بعد اكتمال البرنامج التأهيلي الذى يخضع له حالياً للتعافى من إصابته الأخيرة. وعانى معلول من إصابة قوية بتمزق فى العضلة الخلفية حرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الفترة الماضية، وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية.

وأنهى على معلول البرنامج التأهيلي الذى خضع له الفترة الماضية وبات جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

ويشارك معلول فى التدريبات بشكل تدريجي حتى لا تتجدد إصابته، كما حدث المرة الماضية، عندما تسرّع فى العودة للتدريبات قبل سفر الأهلي للكونغو لمواجهة فيتا كلوب بببطولة أفريقيا لتتجدد الإصابة وقتها.

وطمأن على معلول جماهير الأهلي على حالته الصحية، ونشر صورة خلال وجوده ضمن الفريق الأولى للأهلي على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" وعلق قائلا: "القادم أفضل"، ووضع نسر النادي الأهلي، وانهالت عليه التعليقات متمنية تعافيه سريعا والعودة إلى تشكيلة النادي الأهلي.

ويستعد الاهلي لمواجهة المصري غداً ثم الجونة 30 أبريل الجاري على أن يلعب مع غزل المحلة يوم 3 مايو ثم الزمالك يوم 1 من الشهر ذاته في الدوري الممتاز.